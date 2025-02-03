В России высказались о версиях покушения на Саркисяна в элитном московском ЖК

Депутат Швыткин призвал не делать поспешные выводы вокруг покушения на Саркисяна

Достоверно определить заказчиков покушения на президента Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР), создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна на данный момент невозможно, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Не стоит спешить с выводами. Отрабатываются различные версии. Возможен теракт со стороны Украины. Но сделать вывод о том, кто заказчик, кто исполнитель, можно будет только после проведения следственных действий и экспертиз. Давайте не мешать правоохранителям и не строить поспешные догадки», — рекомендовал политик.

Он также добавил, что, хотя первой версией кажется причастность Украины к теракту, в будущем она может быть опровергнута.

«Конечно, первой версией кажется причастность Украины, но я не так погружен в анатомию этого человека, в анатомию его деятельности. Так что не факт, что эта версия окажется правдоподобной», — заключил Швыткин.

Взрыв в доме №77 на Авиационной улице прогремел 3 февраля. В результате случившегося пострадало остекление в части здания, пять человек получили травмы. Одним из пострадавших оказался Саркисян, сообщается, что он в тяжелом состоянии находится в реанимации. Его охранник тоже госпитализирован в тяжелом состоянии.