В России высказались о версиях покушения на Саркисяна в элитном московском ЖК

Достоверно определить заказчиков покушения на президента Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР), создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна на данный момент невозможно, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин.
«Не стоит спешить с выводами. Отрабатываются различные версии. Возможен теракт со стороны Украины. Но сделать вывод о том, кто заказчик, кто исполнитель, можно будет только после проведения следственных действий и экспертиз. Давайте не мешать правоохранителям и не строить поспешные догадки», — рекомендовал политик.
Он также добавил, что, хотя первой версией кажется причастность Украины к теракту, в будущем она может быть опровергнута.
«Конечно, первой версией кажется причастность Украины, но я не так погружен в анатомию этого человека, в анатомию его деятельности. Так что не факт, что эта версия окажется правдоподобной», — заключил Швыткин.
Взрыв в доме №77 на Авиационной улице прогремел 3 февраля. В результате случившегося пострадало остекление в части здания, пять человек получили травмы. Одним из пострадавших оказался Саркисян, сообщается, что он в тяжелом состоянии находится в реанимации. Его охранник тоже госпитализирован в тяжелом состоянии.