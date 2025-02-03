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13:06, 3 февраля 2025Силовые структуры

В российском городе возбудили уголовное дело за совершенное группой лиц хулиганство

В Петербурге возбудили уголовное дело за хулиганство на группу молодых людей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело за хулиганство, совершенное группой лиц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц») УК РФ.

По данным следствия, группа молодых людей нападала на прохожих. Они призывали в социальных сетях к насилию и выкладывали видео своих нападений.

Следователи проводят необходимые действия для установления обстоятельств преступления и всех причастных к нему.

Ранее сообщалось, что дело кричавшей о ненависти к русским москвички поступило в суд.

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