Дело кричавшей о ненависти к русским москвички поступило в суд

Дело кричавшей о ненависти к русским москвички Джоган поступило в суд

Уголовное дело москвички Яны Джоган, которая кричала о ненависти к русским, поступило в столичный суд для рассмотрения по существу. Об этом РИА Новости сообщили в Кузьминском суде Москвы.

«Зарегистрировано 30 января 2025 года уголовное дело в отношении Джоган Я.Н. по статье 213 части 2», — заявили в суде.

Согласно картотеке инстанции, дело уже передано судье, однако дата рассмотрения не назначена.

По версии следствия, в ноябре 2024 года женщина показывала пренебрежение к окружающим, нецензурно бранилась на строителя в подъезде, выражая при этом вражду и ненависть к русским. Затем она дважды выстрелили холостыми в сторону мужчин из пневматического пистолета.

Расследование ее дела завершено. В начале декабря 2024 года столичный суд оштрафовал Джоган на 2000 рублей за пропаганду, а также публичную демонстрацию нацистской и экстремистской символики.