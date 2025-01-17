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07:22, 17 января 2025Силовые структуры

Расследование дела обозвавшей строителей «русней» москвички завершено

Суд завершил расследование дела москвички Джоган, обозвавшей строителей «русней»
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Суд завершил предварительное расследование дела 37-летней москвички Яны Джоган, обозвавшей строителей «русней» и угрожавшей им пистолетом. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, в ноябре 2024 года женщина показывала пренебрежение к окружающим, нецензурно бронилась на строителя в подъезде, выражая при этом вражду и ненависть к русским. Затем она дважды выстрелили холостыми в сторону мужчин из пневматического пистолета.

Возбуждено дело части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. Джаган признала вину, она арестована. В начале декабря 2024 года столичный суд оштрафовал женщину на 2000 рублей за пропаганду, а также публичную демонстрацию нацистской и экстремистской символики. Заседание прошло в отсутствие ее адвоката.

Ранее стало известно, что Джоган проверят еще по четырем уголовным статьям. Поводом для проверки послужила переписка женщины с украинскими радикалами, которую следователи изучили во время ее пребывания в СИЗО. В разговоре с ними злоумышленница выражала желание сотрудничать со Службой безопасности Украины и даже устроить диверсию в Москве.

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