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09:59, 3 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе мужчину осудили на 2,5 года за оправдание терроризма

В Иркутской области суд приговорил мужчину к 2,5 года за оправдание терроризма
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

2-й Восточный окружной военный суд приговорил жителя Иркутской области Сергея Талтыкина к 2,5 года лишения свободы за оправдание терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Как установил суд, мужчина был противником проведения специальной военной операции (СВО) и размещал в Telegram-канале сообщения, в которых публично оправдывал террористические акты, а также призывал к враждебным и насильственным действиям против россиян. Помимо этого, он активно просил оказывать моральную и финансовую помощь Вооруженным силам Украины.

Суд приговорил его к 2,5 года колонии общего режима, штрафу в размере 300 тысяч рублей, лишению права заниматься электронной перепиской и отправкой сообщений в мессенджерах на четыре года с ограничением свободы на один год, а также лишению воинского звания и специальных званий.

Ранее сообщалось, что россиянин получил срок за финансирование «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация).

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