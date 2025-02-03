Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:54, 3 февраля 2025Наука и техника

В США рассказали о новой задаче модернизированных «Искандеров»

TNI: Модернизированные ракеты «Искандер» смогут уничтожать украинские F-16
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: РИА Новости

Модернизированные баллистические ракеты российского комплекса «Искандер» смогут наносить удары по аэродромам в глубине украинской территории и уничтожать истребители F-16. О новой задаче комплекса рассказал обозреватель американского издания The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

Он обратил внимание на сообщения о разработке новой версии «Искандера» с увеличенной до 1000 километров дальности. Кроме того, комплекс, который в западных СМИ получил обозначение «Искандер-1000», отличается повышенной точностью.

Считается, что модернизированная ракета несет большее количество твердого топлива, которое обеспечивает увеличение дальности. Также «Искандер» получил современную систему наведения на основе инерциальной навигации и ГЛОНАСС.

Материалы по теме:
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022
Ракетный комплекс «Искандер»: производство и боевое применение. Почему ОТРК считается одним из самых грозных вооружений РФ
Ракетный комплекс «Искандер»: производство и боевое применение.Почему ОТРК считается одним из самых грозных вооружений РФ
15 января 2025

«Эта ракета, похоже, идеально приспособлена для того, чтобы выбивать хваленые военные самолеты F-16, которые НАТО передало Украине», — пишет Вайхерт. Также он допустил, что в случае прямого столкновения с западными странами новый «Искандер» позволит эффективно поражать цели на территории стран НАТО.

В ноябре 2024 года военный эксперт Алексей Леонков допустил, что расположенные в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» способны уничтожить американскую базу противоракетной обороны в Польше в случае прямого столкновения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Взрыв в «Алых Парусах» оказался покушением на основателя армянского батальона из ДНР. Что об этом известно?

      Россиянам напомнили о наказании за курение в квартире и на балконе

      Выдвинуты версии о причинах покушения на основателя батальона «Арбат»

      В российском городе возбудили уголовное дело за совершенное группой лиц хулиганство

      Спасатели прекратили работу на месте взрыва в ЖК «Алые Паруса» в Москве

      В России стартовали продажи флагманского китайского внедорожника

      В России выросли цены на противозачаточные таблетки

      В СВР заявили о планах НАТО сменить власть на Украине

      Черчесов рассказал об увольнении из сборной Казахстана

      Российские банки начали массово отказываться от старых денег

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше