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22:05, 3 февраля 2025Мир

Великобритания отказалась выбирать между США и Евросоюзом

Премьер Стармер: Британия не будет выбирать между США и ЕС
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Marcin Banaszkiewicz / Globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте отказался выбирать между США и Евросоюзом, подчеркнув, что страна намерена укреплять связи с обоими своими союзниками. Его слова приводит ТАСС.

«Очень важно сотрудничать с ними обоими, и нам это не кажется выбором по принципу "или-или"», — сказал политик. Он добавил, что Лондон плотно взаимодействует с Европой, особенно по теме Украины, а также с Соединенными Штатами в сферах обороны и безопасности.

Стармер добавил, что Великобритания считает важным работать с обоими партнерами, «особенно в это нестабильное время».
Он также ответил на вопрос о потенциальной тарифной войне между ЕС и США, указав на важность поддержания открытых и прочных торговых отношения.

Относительно Украины британский премьер заявил, что Лондон поддерживает концепцию «достижения мира с помощью силы» и намерен помогать Киеву занять максимально выгодную позицию перед возможными переговорами.

31 января глава Пентагона Пит Хегсет и министр обороны Великобритании Джон Хили обсудили конфликт на Украине в рамках первого телефонного разговора.

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