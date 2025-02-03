Великобритания отказалась выбирать между США и Евросоюзом

Премьер Стармер: Британия не будет выбирать между США и ЕС

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте отказался выбирать между США и Евросоюзом, подчеркнув, что страна намерена укреплять связи с обоими своими союзниками. Его слова приводит ТАСС.

«Очень важно сотрудничать с ними обоими, и нам это не кажется выбором по принципу "или-или"», — сказал политик. Он добавил, что Лондон плотно взаимодействует с Европой, особенно по теме Украины, а также с Соединенными Штатами в сферах обороны и безопасности.

Стармер добавил, что Великобритания считает важным работать с обоими партнерами, «особенно в это нестабильное время».

Он также ответил на вопрос о потенциальной тарифной войне между ЕС и США, указав на важность поддержания открытых и прочных торговых отношения.

Относительно Украины британский премьер заявил, что Лондон поддерживает концепцию «достижения мира с помощью силы» и намерен помогать Киеву занять максимально выгодную позицию перед возможными переговорами.

31 января глава Пентагона Пит Хегсет и министр обороны Великобритании Джон Хили обсудили конфликт на Украине в рамках первого телефонного разговора.

