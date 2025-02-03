Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:32, 3 февраля 2025Бывший СССР

Власти Эстонии призвали запастись настольными играми

ERR: Власти Эстонии призвали готовиться к возможным перебоям электроэнергии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: ALightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Власти Эстонии призвали граждан запастить продуктами, водой, лекарствами и настольными играми на фоне выхода республики из энергостистемы России и Белоруссии (БРЭЛЛ). Об этом пишет телерадиокомпания республики ERR со ссылкой на представителя эстонского бюро по предупреждению рисков Кайса Нийло.

Чинвоница поделилась рекомендациями в предверии выхода трех балтийских республик из системы и подключения к европейской системе. Она отметила, что самым необходимым являются запасы еды и воды.

Нийло также посоветовала использовать альтернативные источники освещения. Кроме того, она рекомендовала заботиться о своем досуге: настольные игры или карты. Чинвоница также попросила жителей республики проверить наличие батареек, радиоприемника и горелки на газу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Основатель батальона «Арбат», раненный при взрыве в Москве, скончался в реанимации. Он получил тяжелые ранения и лишился стопы

      Уехавший из России комик рассказал о прощании с мечтами после эмиграции

      В России оценили получение Чимаевым гражданства ОАЭ

      Россиянам назвали правила отдыха на диване

      Политолог назвал цель подрыва основателя батальона «Арбат» в московском ЖК

      Генерал ФСБ высказался о поиске исполнителей убийства основателя батальона «Арбат»

      Власти Эстонии призвали запастись настольными играми

      Глава МИД Польши призвал США к достижению мира через силу

      МИД Финляндии опубликовал инструкции для желающих воевать за ВСУ граждан

      На Западе указали на бесполезность новых пакетов помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше