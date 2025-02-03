Власти Эстонии призвали запастись настольными играми

ERR: Власти Эстонии призвали готовиться к возможным перебоям электроэнергии

Власти Эстонии призвали граждан запастить продуктами, водой, лекарствами и настольными играми на фоне выхода республики из энергостистемы России и Белоруссии (БРЭЛЛ). Об этом пишет телерадиокомпания республики ERR со ссылкой на представителя эстонского бюро по предупреждению рисков Кайса Нийло.

Чинвоница поделилась рекомендациями в предверии выхода трех балтийских республик из системы и подключения к европейской системе. Она отметила, что самым необходимым являются запасы еды и воды.

Нийло также посоветовала использовать альтернативные источники освещения. Кроме того, она рекомендовала заботиться о своем досуге: настольные игры или карты. Чинвоница также попросила жителей республики проверить наличие батареек, радиоприемника и горелки на газу.