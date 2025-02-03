Военкоры рассказали о продвижении к Запорожью в ДНР

«РВ»: ВС России продвинулись к Днепропетровской области и Запорожью в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись к Днепропетровской области и расположенному в Донецкой народной республике (ДНР) населенному пункту Запорожье. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

«Идет прорыв к Днепропетровску: "Отважные" взяли Серебряное и приступают к штурму Запорожья», — подчеркнули авторы.

«РВ» рассказали о продвижении российских военных в населенном пункте Срибное в ДНР и фактическом завершении его штурма. Как сообщается, подразделения группировки войск «Центр» продолжают наступление и приближаются к границам Днепропетровской области. По данным канала, ВС России уже начали наступательные действия к северу и западу от Срибного.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский назвал президента Украины Владимира Зеленского предателем из-за приближения фронта к Днепропетровской области. По его мнению, политик показал некомпетентность своей политики «мира с позиции силы».