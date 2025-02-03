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08:57, 3 февраля 2025Бывший СССР

ВС России уничтожили точку взлета украинской «Бабы-Яги» в Серебрянском лесничестве

РИА Новости: ВС России уничтожили точку взлета «Бабы-Яги» и технику ВСУ
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные уничтожили точку взлета тяжелого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба-Яга». Об этом сообщил старший наводчик, командир боевой машины с позывным Соболь, передает РИА Новости.

«Мы работали по скоплению живой силы противника, также работали по взлету БПЛА "Баба-Яга", месту базирования и технике [ВСУ]. Цели поражены», — рассказал российский военнослужащий.

По словам Соболя, и точка взлета украинского тяжелого дрона, и автомобильная и бронированная техника ВСУ были обнаружены Вооруженными силами (ВС) России в Серебрянском лесничестве.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли за январь в зоне проведения специальной военной операции не менее 44,5 тысячи бойцов. Об этом заявили в Минобороны России.

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