ВСУ атаковали три населенных пункта в российском регионе

Три населенных пункта Белгородской области атакованы ВСУ

Три населенных пункта Белгородской области атакованы Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под ударом оказались хутор Валковский, село Двулучное и город Шебекино. Все они были атакованы беспилотниками.

Во всех населенных пунктах выявлены повреждения зданий или автомобилей. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Белгородская область остается одним из наиболее подверженных атакам ВСУ российских регионов. Так, ранее 3 февраля двое жителей хутора Церковного были ранены в результате сброса боеприпаса с дрона. Обоих пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.