Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:22, 3 февраля 2025Силовые структуры

Взрывотехники проверят другие помещения и прилегающую территорию ЖК «Алые паруса»

Взрывотехники проверяют другие помещения и территорию ЖК «Алые паруса» в Москве
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Взрывотехники проверяют другие помещения и прилегающую территорию столичного жилого комплекса (ЖК) «Алые паруса» на предмет взрывных устройств. Об этом сообщает ТАСС.

Взрывотехники со служебной собакой осматривают машины, припаркованные у ЖК, проверяют лифты, шахты и холлы, уточняет издание Baza.

Утром в понедельник, 3 февраля, взрыв прогремел в доме №77 на Авиационной улице в Москве. Предположительно, граната или самодельное взрывное устройство (СВУ) было заложено под потолком, а во время случившегося пострадала консьержка и четверо жильцов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В элитном московском ЖК «Алые Паруса» прогремел взрыв. Что известно о сработавшей бомбе и пострадавших?

      За полтора часа ВСУ совершили три атаки на российские регионы

      Азербайджанская авиакомпания приостановила все рейсы еще в один российский город

      Кардиолог подсказал простой трюк для контроля давления

      В России объяснили недовольство Киева предполагаемым планом Трампа по Украине

      Появилось новое видео с места покушения на основателя батальона «Арбат» в Москве

      Стало известно об обострении ситуации в Курской области после удара по интернату в Судже

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      В России рекордно выросло потребление «кошачьей» рыбы

      Маск пообещал выпустить десятки тысяч роботов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше