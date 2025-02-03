Взрывотехники проверят другие помещения и прилегающую территорию ЖК «Алые паруса»

Взрывотехники проверяют другие помещения и территорию ЖК «Алые паруса» в Москве

Взрывотехники проверяют другие помещения и прилегающую территорию столичного жилого комплекса (ЖК) «Алые паруса» на предмет взрывных устройств. Об этом сообщает ТАСС.

Взрывотехники со служебной собакой осматривают машины, припаркованные у ЖК, проверяют лифты, шахты и холлы, уточняет издание Baza.

Утром в понедельник, 3 февраля, взрыв прогремел в доме №77 на Авиационной улице в Москве. Предположительно, граната или самодельное взрывное устройство (СВУ) было заложено под потолком, а во время случившегося пострадала консьержка и четверо жильцов.