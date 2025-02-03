ТАСС: Жителей «Алых Парусов» начали пускать в свои квартиры

Жителей московского ЖК «Алые Паруса» начали пускать в свои квартиры после того, как утром произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС.

При этом в сообщении управляющей компании говорится, что следственные действия со стороны правоохранительных органов на месте ЧП продолжаются. «Въезд в жилой комплекс осуществляется через КПП 2. Лифты временно не функционируют, так как ведутся следственные действия», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что сработавшую в холле московского ЖК «Алые Паруса» бомбу привел в действие неизвестный дистанционно. Предварительно установлено, что бомба была заложена в диван, расположенный в холле дома. Вероятно, злоумышленник со стороны наблюдал за главой Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) Арменом Саркисяном. Он привел взрывчатку в действие, когда Саркисян спустился в холл.

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» прогремел утром в понедельник, 3 февраля. По предварительным данным, неизвестные заложили под потолком гранату или самодельное взрывное устройство. Мощность бомбы оценили в 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте.