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21:15, 3 февраля 2025Россия

Жителей «Алых Парусов» начали пускать в свои квартиры

ТАСС: Жителей «Алых Парусов» начали пускать в свои квартиры
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Жителей московского ЖК «Алые Паруса» начали пускать в свои квартиры после того, как утром произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС.

При этом в сообщении управляющей компании говорится, что следственные действия со стороны правоохранительных органов на месте ЧП продолжаются. «Въезд в жилой комплекс осуществляется через КПП 2. Лифты временно не функционируют, так как ведутся следственные действия», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что сработавшую в холле московского ЖК «Алые Паруса» бомбу привел в действие неизвестный дистанционно. Предварительно установлено, что бомба была заложена в диван, расположенный в холле дома. Вероятно, злоумышленник со стороны наблюдал за главой Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) Арменом Саркисяном. Он привел взрывчатку в действие, когда Саркисян спустился в холл.

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» прогремел утром в понедельник, 3 февраля. По предварительным данным, неизвестные заложили под потолком гранату или самодельное взрывное устройство. Мощность бомбы оценили в 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте.

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