Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:06, 4 февраля 2025Ценности

53-летняя ведущая показала фигуру в бикини

53-летняя британская ведущая Аманда Холден снялась в желтом бикини в Дубае
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @noholdenback

Популярная британская актриса и телеведущая Аманда Холден показала фигуру в купальнике во время отдыха в Дубае. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,4 миллиона подписчиков.

53-летняя знаменитость снялась у открытого бассейна с видом на город. Она предстала на размещенных кадрах в желтом бикини, которое включало в себя топ с завязками между чашками и трусы с заниженной талией.

Звезда распустила волосы и надела солнцезащитные очки. В качестве украшений она выбрала украшений серьги, кольца, минималистичное ожерелье и несколько браслетов, в том числе изделие французского бренда Van Cleef & Arpels.

Ранее ведущая с самыми идеальными в мире ягодицами Майя Джама снялась в кожаном платье с глубоким декольте.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров назвал одну из причин начала СВО

      53-летняя ведущая показала фигуру в бикини

      Россиянин вышел на дорогу проверить свою машину и не выжил

      Кушанашвили назвал самый тяжелый момент в борьбе с раком

      Российская тревел-блогерша побывала в 12 странах за год и раскрыла отношение к русским

      ВС России нанесли удар по готовящейся к переброске в Курскую область группе бойцов ВСУ

      Трамп пригласил одного политика на встречу в Белый дом

      В ВСУ пожаловались на замену командиров на верных Сырскому людей

      Иран представил новую баллистическую ракету Etemad

      В подполье сообщили об ударе по объекту с иностранными наемниками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше