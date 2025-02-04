53-летняя ведущая показала фигуру в бикини

53-летняя британская ведущая Аманда Холден снялась в желтом бикини в Дубае

Популярная британская актриса и телеведущая Аманда Холден показала фигуру в купальнике во время отдыха в Дубае. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,4 миллиона подписчиков.

53-летняя знаменитость снялась у открытого бассейна с видом на город. Она предстала на размещенных кадрах в желтом бикини, которое включало в себя топ с завязками между чашками и трусы с заниженной талией.

Звезда распустила волосы и надела солнцезащитные очки. В качестве украшений она выбрала украшений серьги, кольца, минималистичное ожерелье и несколько браслетов, в том числе изделие французского бренда Van Cleef & Arpels.

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