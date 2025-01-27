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04:31, 27 января 2025Ценности

Ведущая с самыми идеальными в мире ягодицами снялась в кожаном платье с глубоким декольте

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mayajama

Британская телеведущая Майя Джама снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,2 миллиона подписчиков.

30-летняя звезда с самыми идеальными в мире ягодицами позировала перед камерой в кожаном корсетном платье с глубоким декольте. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера, демонстрируя частично оголенную грудь.

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Кроме того, Джама распустила волосы и показала мейкап с графическими стрелками и помадой в нюдовом оттенке.

Ранее в январе популярная блогерша снялась для журнала в прозрачном боди. 24-летняя знаменитость предстала на фото для обложки издания, лежа на ступенях.

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