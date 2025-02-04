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06:15, 4 февраля 2025Мир

Байден решил сотрудничать с агентством талантов

Байден подписал соглашение с агентством талантов Creative Artists Agency
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

Бывший президент США Джо Байден решил сотрудничать с агентством талантов и заключил соглашение с Creative Artists Agency (CAA), которое занимается поиском работы для творческих личностей. Об этом агентство рассказало в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Отмечается, что организация уже работала с политиком с 2017 по 2020 год, в его бытность вице-президентом Соединенных Штатов. В сотрудничестве с агентством Байден издал книгу мемуаров «Обещай мне, папа», провел множество выступлений и съездил в турне по стране под названием American Promise.

Как отмечает газета New York Post, дальнейшие планы экс-главы Белого дома на данный момент неизвестны.

Ранее Байден пообещал своему преемнику Дональду Трампу молиться о процветании страны на ближайшие четыре года.

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