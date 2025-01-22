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21:16, 22 января 2025Мир

Байден пообещал молиться о процветании США

Байден в письме пообещал Трампу молиться о процветании США следующие четыре года
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Бывший президент США Джо Байден обещал своему преемнику Дональду Трампу молиться о процветании страны на ближайшие четыре года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я молюсь за то, чтобы ближайшие четыре года были временем процветания, мира и благодати для нашей нации. Пусть вас благословит и направляет Господь, как он благословляет и направляет нашу страну с ее основания», — говорится в письме Байдена.

Трамп охарактеризовал письмо своего предшественника как «немного вдохновляющее». «Мне кажется, это было мило, и я думаю, что людям стоит его показать», — прокомментировал он журналистам накануне.

Байден в 2021 году не раскрыл детали содержания письма и не опубликовал его. Он назвал это послание «шокирующе великодушным», добавив, что Трамп снова подчеркивает свою незаслуженную потерю на выборах 2020 года. Как выяснили авторы книг о Байдене, он сохранил письмо в кармане и даже не продемонстрировал его своим советникам.

Ранее конгрессвумен США Марджори Тэйлор Грин заявила, что Трампу предстоит разгребать большой беспорядок после Байдена. Она подчеркнула, что пока в Калифорнии продолжаются сильные пожары «из-за ужасающей бесхозяйственности демократов», Байден собирается объявить о дополнительной помощи Украине в размере полумиллиарда долларов.

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