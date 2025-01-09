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18:22, 9 января 2025Мир

Трампу указали на необходимость разгребать беспорядок после Байдена

Конгрессвумен Грин: Трампу предстоит разгребать большой беспорядок после Байдена
Семен Александров (редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Избранному президенту США Дональду Трампу предстоит разгребать большой беспорядок после действующего американского лидера Джо Байдена. На это политику указала конгрессвумен США Марджори Тэйлор Грин в соцсети X.

Она подчеркнула, что пока в Калифорнии продолжаются сильные пожары «из-за ужасающей бесхозяйственности демократов», Байден собирается объявить о дополнительной помощи Украине в размере полумиллиарда долларов.

«Слава богу, президент Трамп победил, но ему предстоит разгребать большой беспорядок», — заявила она.

Ранее Трамп заявил, что уходящий американский лидер делает все возможное, чтобы усложнить переход власти. В частности, Трамп пожаловался на «невиданные ранее судебные разбирательства» и «нелепые указы» действующего главы Белого дома. Однако он заверил единомышленников, что данные документы вскоре будут отменены.

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