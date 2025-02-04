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19:43, 4 февраля 2025Ценности

Бейонсе оконфузилась на сцене премии «Грэмми» из-за откровенного декольте

Мария Винар

Фото: Kevin Winter / Getty Images / The Recording Academy

Американская певица Бейонсе оконфузилась на сцене премии «Грэмми» из-за откровенного декольте. Об этом сообщает телеканал E! News.

Известно, что 43-летняя исполнительница появилась на церемонии в золотистом облегающем платье люксового бренда Schiaparelli, оформленном белым орнаментом и вырезом под грудью. При этом ее образ дополняли перчатки выше локтя, бежевые остроносые туфли на платформе и длинные массивные серьги.

Когда Бейонсе услышала свое имя при объявлении победителя в номинациях «Лучший альбом года» и «Лучший кантри-альбом года», сразу пошла на сцену. Журналисты во время речи знаменитости заметили, что косточки на лифе порвали ткань платья и впились в грудь.

В январе сообщалось, что американская телеведущая и бизнесвумен Бетенни Франкель оконфузилась на публике из-за пуговицы на платье и посмеялась на этим.

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