Блогерша решила переехать в другую страну и лишилась всех вещей на сотни тысяч рублей

Канадская тревел-блогерша решила переехать в другую страну и лишилась всех вещей на сотни тысяч рублей во время перелета. Об этом сообщает New York Post.

Уточняется, что Бьянка Бимер летела из Торонто в Берлин с пересадками и упаковала все в чемоданы и спортивную сумку. В последней находились памятные вещи, доставшиеся от бабушки, и многое другое. В аэропорту вылета блогершу попросили сдать сумку в багаж, поскольку для ручной клади она была слишком тяжелой.

Добравшись до точки назначения, девушка обнаружила, что сумка пропала, а вместе с ней и вещи на 7 тысяч долларов (697 тысяч рублей). Инцидент произошел в августе 2024 года, с тех пор Бимер пытается безуспешно вернуть свой багаж. Авиакомпании, которые осуществляли перелеты, отмечают, что не могут помочь. Девушке лишь предложили возмещение ущерба в размере 1,5 тысячи долларов (149 тысяч рублей).

Ранее другая пассажирка самолета EasyJet лишилась дизайнерских вещей на 2 тысячи фунтов стерлингов (243 тысячи рублей) во время рейса. Уточняется, что 21-летняя студентка Леони Кроутер летела из Мэна в Белфаст с пересадкой в аэропорту Манчестера.