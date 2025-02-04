Бывшая владелица семь лет тайно жила в подвале проданного дома

Китаянка продала дом, а сама тайно переехала в подвал и жила там семь лет

Мужчина из Китая случайно обнаружил, что в подвале его дома тайно живет бывшая владелица. Об этом сообщает South China Morning Post.

В 2018 году мужчина по фамилии Ли из провинции Цзянсу на востоке Китая купил дом в центре города, заплатив за него около двух миллионов юаней (примерно 18 миллионов рублей). Семья Ли переехала в новое жилье и счастливо прожила там семь лет. Недавно мужчина делал генеральную уборку и случайно обнаружил за лестницей потайную дверь.

Дверь вела в подвал, о существовании которого он не знал. Спустившись вниз, он нашел жилое помещение с вентиляцией, электричеством и даже небольшим баром. По состоянию комнаты Ли понял, что в подвале кто-то живет. Это его испугало. Он позвонил бывшей владелице дома и обвинил ее в том, что она скрыла от него существование подвала.

Женщина по фамилии Чжан заявила Ли, что продала ему дом, но не подвал. Как оказалось, китаянка тайно переехала туда еще семь лет назад. По ее словам, подвал — это ее личное место отдыха. Она также подчеркнула, что в документах о сделке он нигде не упомянут, а потому по-прежнему принадлежит ей. «Если подвал твой, то где я должна отдыхать в свободное время?» — сказала она. Как женщина заходила в подвал и выходила из него, остается неясным.

Ли обратился в суд, чтобы разрешить странную ситуацию. Суд вынес решение в пользу Ли, подтвердив его право собственности на подвал и обязав Чжан выплатить ему компенсацию.

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе, США, 238-килограммовый медведь занял подвал мужчины, эвакуировавшегося из-за пожара. Предполагается, что зверь испугался огня и решил использовать подвал как укрытие.