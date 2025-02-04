Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:18, 4 февраля 2025Из жизни

Бывшая владелица семь лет тайно жила в подвале проданного дома

Китаянка продала дом, а сама тайно переехала в подвал и жила там семь лет
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Shutterstock / Fotodom

Мужчина из Китая случайно обнаружил, что в подвале его дома тайно живет бывшая владелица. Об этом сообщает South China Morning Post.

В 2018 году мужчина по фамилии Ли из провинции Цзянсу на востоке Китая купил дом в центре города, заплатив за него около двух миллионов юаней (примерно 18 миллионов рублей). Семья Ли переехала в новое жилье и счастливо прожила там семь лет. Недавно мужчина делал генеральную уборку и случайно обнаружил за лестницей потайную дверь.

Дверь вела в подвал, о существовании которого он не знал. Спустившись вниз, он нашел жилое помещение с вентиляцией, электричеством и даже небольшим баром. По состоянию комнаты Ли понял, что в подвале кто-то живет. Это его испугало. Он позвонил бывшей владелице дома и обвинил ее в том, что она скрыла от него существование подвала.

Материалы по теме:
Не выходи из комнаты Она пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
Не выходи из комнатыОна пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
10 ноября 2018
«Если ты не моя, значит, ничья» Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
«Если ты не моя, значит, ничья»Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
11 февраля 2021

Женщина по фамилии Чжан заявила Ли, что продала ему дом, но не подвал. Как оказалось, китаянка тайно переехала туда еще семь лет назад. По ее словам, подвал — это ее личное место отдыха. Она также подчеркнула, что в документах о сделке он нигде не упомянут, а потому по-прежнему принадлежит ей. «Если подвал твой, то где я должна отдыхать в свободное время?» — сказала она. Как женщина заходила в подвал и выходила из него, остается неясным.

Ли обратился в суд, чтобы разрешить странную ситуацию. Суд вынес решение в пользу Ли, подтвердив его право собственности на подвал и обязав Чжан выплатить ему компенсацию.

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе, США, 238-килограммовый медведь занял подвал мужчины, эвакуировавшегося из-за пожара. Предполагается, что зверь испугался огня и решил использовать подвал как укрытие.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликован предварительный отчет о крушении самолета AZAL в Актау

      Зеленский заявил о первых контактах с командой Трампа

      Россиянин решил пострелять по птицам с балкона жилого дома и ранил девушку

      Россиянам рассказали о пользе кумыса

      Гоар Аветисян показала внешность на школьном фото

      Главный экспортер сливочного масла в Россию резко снизил его поставки

      Бывшая владелица семь лет тайно жила в подвале проданного дома

      Опубликовано фото внешних повреждений упавшего в Актау самолета

      Казахстан опубликовал фото посторонних объектов в самолете AZAL

      Стало известно о последствиях стрельбы у школы в Швеции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше