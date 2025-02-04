Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:39, 4 февраля 2025Россия

Бывшему главе Суджи пришлось праздновать изумрудную свадьбу в пункте размещения беженцев

Экс-глава Суджи Морозов с женой отпраздновал изумрудную свадьбу в ПВР
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Прожившей вместе 55 лет семье Морозовых из Суджи Курской области пришлось праздновать изумрудную свадьбу в пункте временного размещения (ПВР) беженцев в столице региона Курске. Об этом сообщил портал «РИА Курск».

Как сообщает издание, Анатолий Морозов в 1980-е годы занимал пост главы Суджи. Портал называет его бывшим мэром, но, вероятно, имеется в виду должность председателя городского совета народных депутатов. Его жена, Людмила, работала акушером-гинекологом вплоть до 2023 года.

В ПВР к супругам Морозовым приехали сотрудники местного ЗАГСа. Юбилей свадьбы россияне отпраздновали в узком кругу. Telegram-канал «Суджа родная» добавляет, что свидетельство о браке пары на вечном хранении в Госархиве Курской области.

Как ранее сообщали в Минобороны, армия России контролирует около 63 процентов изначально занятой ВСУ территории Курской области, где продолжаются бои с начала августа 2024 года. Российским военным удалось вернуть под контроль около 800 квадратных километров.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликован предварительный отчет о крушении самолета AZAL в Актау

      Зеленский заявил о первых контактах с командой Трампа

      Россиянин решил пострелять по птицам с балкона жилого дома и ранил девушку

      Россиянам рассказали о пользе кумыса

      Гоар Аветисян показала внешность на школьном фото

      Главный экспортер сливочного масла в Россию резко снизил его поставки

      Бывшая владелица семь лет тайно жила в подвале проданного дома

      Опубликовано фото внешних повреждений упавшего в Актау самолета

      Казахстан опубликовал фото посторонних объектов в самолете AZAL

      Стало известно о последствиях стрельбы у школы в Швеции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше