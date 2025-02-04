Бывшему главе Суджи пришлось праздновать изумрудную свадьбу в пункте размещения беженцев

Экс-глава Суджи Морозов с женой отпраздновал изумрудную свадьбу в ПВР

Прожившей вместе 55 лет семье Морозовых из Суджи Курской области пришлось праздновать изумрудную свадьбу в пункте временного размещения (ПВР) беженцев в столице региона Курске. Об этом сообщил портал «РИА Курск».

Как сообщает издание, Анатолий Морозов в 1980-е годы занимал пост главы Суджи. Портал называет его бывшим мэром, но, вероятно, имеется в виду должность председателя городского совета народных депутатов. Его жена, Людмила, работала акушером-гинекологом вплоть до 2023 года.

В ПВР к супругам Морозовым приехали сотрудники местного ЗАГСа. Юбилей свадьбы россияне отпраздновали в узком кругу. Telegram-канал «Суджа родная» добавляет, что свидетельство о браке пары на вечном хранении в Госархиве Курской области.

Как ранее сообщали в Минобороны, армия России контролирует около 63 процентов изначально занятой ВСУ территории Курской области, где продолжаются бои с начала августа 2024 года. Российским военным удалось вернуть под контроль около 800 квадратных километров.