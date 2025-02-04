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11:28, 4 февраля 2025Забота о себе

Девушка выпила популярный напиток и оказалась на грани жизни и смерти

Daily Mail: У 20-летней британки 4 раза останавливалось сердце после энергетика
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: dailymail.co.uk

У 20-летней жительницы Великобритании несколько раз останавливалось сердце, после того как она выпила популярный энергетик. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Джазмин Гарза оказалась на грани жизни и смерти после того, как во время тренировки в спортзале выпила залпом треть банки энергетического напитка с кофеином. «После тренировки я села и почувствовала себя совсем нехорошо. У меня кружилась голова», — вспоминает девушка.

Британка рассказала, что не помнит, что происходило дальше, так как потеряла сознание. Позже врачи и близкие рассказали девушке, что ее сердце останавливалось четыре раза, из-за чего у нее сильно пострадали почки, легкие и само сердце. Медикам пришлось подключить ее к системам искусственного жизнеобеспечения.

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Гарза рассказала, что постепенно пошла на поправку, но врачи так и не смогли выяснить точную причину произошедшего. Она считает, что у нее есть скрытая болезнь, которая никогда не давала о себе знать, но под воздействием энергетика проявилась и спровоцировала приступ.

Ранее врач-кардиолог Евгения Еремина предупредила, что энергетики с кофеином опасны при тахикардии. Однако, по ее словам, в небольших объемах кофеин можно пить даже после сердечного приступа.

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