Девушка выпила популярный напиток и оказалась на грани жизни и смерти

Daily Mail: У 20-летней британки 4 раза останавливалось сердце после энергетика

У 20-летней жительницы Великобритании несколько раз останавливалось сердце, после того как она выпила популярный энергетик. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Джазмин Гарза оказалась на грани жизни и смерти после того, как во время тренировки в спортзале выпила залпом треть банки энергетического напитка с кофеином. «После тренировки я села и почувствовала себя совсем нехорошо. У меня кружилась голова», — вспоминает девушка.

Британка рассказала, что не помнит, что происходило дальше, так как потеряла сознание. Позже врачи и близкие рассказали девушке, что ее сердце останавливалось четыре раза, из-за чего у нее сильно пострадали почки, легкие и само сердце. Медикам пришлось подключить ее к системам искусственного жизнеобеспечения.

Гарза рассказала, что постепенно пошла на поправку, но врачи так и не смогли выяснить точную причину произошедшего. Она считает, что у нее есть скрытая болезнь, которая никогда не давала о себе знать, но под воздействием энергетика проявилась и спровоцировала приступ.

Ранее врач-кардиолог Евгения Еремина предупредила, что энергетики с кофеином опасны при тахикардии. Однако, по ее словам, в небольших объемах кофеин можно пить даже после сердечного приступа.