Россияне резко увеличили траты на сигареты

«Честный знак»: Расходы россиян на сигареты за год выросли на 18,9 процента

По итогам 2024 года россияне потратили на сигареты 1,4 триллиона рублей, что свидетельствует о резком росте расходов — всего за год они увеличились на 18,9 процента. Об этом со ссылкой на пресс-релиз госсистемы маркировки «Честный знак» сообщает «Коммерсантъ».

Активнее всего сигареты покупали в Магаданской области (120,9 тысячи пачек на 1000 человек) и Камчатском крае (115,7 тысячи). В целом Дальний Восток опережает по курению остальную Россию, регионы из него занимают первые шесть мест.

За 100 тысяч пачек на 1000 человек вышли также Забайкальский край, Сахалинская область и Амурская область. В европейской части России самой курящей оказалась Мурманская область — 89 тысяч пачек, что позволило ей занять восьмое место.

В «Честном знаке» полагают, что большей частью столь резкий рост расходов объясняется сокращением доли фальсификата на рынке. До введения маркировки она оценивалась в 15,6 процента, но уже к третьему кварталу снизилась до 10,8 процента.

Другой причиной стало постепенное повышение единой минимальной цены на сигареты, которую государство устанавливает с целью сокращения потребления табака населением. В 2025 году минимальная розничная цена пачки выросла до 135 рублей.