Экспортеры газа в США получили тревожный сигнал

Bloomberg: Газ на мировых рынках может подорожать из-за китайских пошлин

После того, как США ввели пошлины на китайский импорт, Пекин объявил о 15-процентных тарифах на американский сжиженный природный газ (СПГ), что в итоге может изменить мировой рынок этого энергоносителя. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство напомнило, что в прошлом году около шести процентов импортированного Китаем СПГ пришлось именно на американские поставки.

Нынешнее решение Пекина, скорее всего, вынудит китайских покупателей, уже заключивших долгосрочные контракты с американцами, перепродать этот газ другим покупателям. Например, в Европейском союзе. Кроме того, оказалось, что трейдеры уже ведут переговоры с азиатскими и европейскими коллегами об обмене американского СПГ на товары из других стран. Подобное нарушение торговых потоков чревато сильным ростом цен. Кроме того, китайские фирмы вряд ли подпишут новые долгосрочные контракты с поставщиками в США, пока сохраняется высокая торговая напряженность. Для американских экспортеров это плохая новость.

Ранее стало известно, что Пекин установил 10-процентные тарифы на поставки американской нефти и сельскохозяйственной техники и 15-процентные на СПГ и уголь. Кроме того, объявлено о введении контроля за экспортом материалов с вольфрамом, а также начато расследование в отношении компании Google на предмет нарушений антимонопольного законодательства.