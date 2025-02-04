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04:30, 4 февраля 2025Наука и техника

В смартфоне Samsung обнаружили фейковые детали

JerryRigEverything: Камера Samsung Galaxy S24 Ultra получила фейковые накладки
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Valentin Valkov / Shutterstock / Fotodom

Блогер под ником JerryRigEverything обнаружил фейковые детали в новом флагмане Samsung. Ролик доступен на YouTube-канале автора.

Энтузиаст, занимающийся уничтожением гаджетов, разобрал на видео Samsung Galaxy S24 Ultra. Специалист обратил внимание, что массивная камера девайса частично состоит из фейковых деталей — накладок, которые защищают сенсоры, но отваливаются при контакте с ножом. JerryRigEverything заметил, что не знает, как это комментировать и должен ли аппарат за 1300 долларов иметь псведодетали.

Журналисты издания SamMobile защитили телефон корейского бренда. По их словам, кольца вокруг объективов камер имеют исключительно эстетическое предназначение и они вряд ли отвалятся сами по себе, если не приложить достаточного усилия.

Также блогер обнаружил, что фирменный стилус S Pen не имеет аккумулятора, хотя слот для батареи предусмотрен. Вместо этого смартфон считывает информацию о положении стилуса и силе нажатия благодаря датчикам и обмотки из медной проволоки. JerryRigEverything удалось сломать его пополам без сложности.

Специалист заключил, что смартфон получил довольно крепкий корпус, и Samsung Galaxy S24 Ultra нельзя сломать, не приложив силу. При этом покрытая титаном рамка покрывается глубокими царапинами при контакте с острыми предметами.

Ранее журналисты издания GizmoChina сравнили между собой iPhone 16 Pro Max и Samsung Galaxy S25 Ultra. Они подытожили, что устройство Samsung имеет больше функций, а девайс Apple лучше подходит для тех, кто профессионально снимает видео.

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