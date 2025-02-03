Флагманы Apple и Samsung сравнили

GizmoChina: iPhone 16 Pro Max оказался мощнее Samsung Galaxy S25 Ultra

Специалисты издания GizmoChina сравнили между собой iPhone 16 Pro Max и Samsung Galaxy S25 Ultra. Результаты доступны на сайте медиа.

Авторы приурочили сравнение к недавнему выходу смартфонов серии Galaxy S25. В первую очередь они отметили, что оба флагмана имеют стеклянную заднюю панель и титановый корпус. Также оба девайса получили экран высокого качества LTPO OLED. Вероятно, дисплей 16 Pro Max немного лучше, чем у конкурента, однако модель корейского бренда имеет лучшую защиту от ударов Gorilla Armor 2.

Если оценивать производительность, то процессор A18 Pro у девайса Apple оказался мощнее чипа Snapdragon 8 Elite у флагмана Samsung. При этом корейская фирма предлагает больше оперативной памяти, чем у конкурента — до 16 против 8 гигабайт. Кроме того, Galaxy S25 Ultra имеет более емкий аккумулятор — 5000 миллиампер-часов.

По словам журналистов, камеры обоих смартфонов примерно одинаково хороши. У iPhone 16 Pro Max оказалось три камеры, которые могут записывать видео для дополненной и виртуальной реальности, а Samsung Galaxy S25 Ultra выделяется основным сенсором разрешением 200 мегапикселей. В конце авторы заметки подчеркнули, что флагман Samsung стоит немного дороже топового аппарата Apple — 1299 против 1099 долларов.

«Samsung предлагает больше функций, но Apple остается лучшим вариантом для пользователей экосистемы и создателей видео», — подытожили авторы.

Ранее глава Apple Тим Кук заявил, что смартфоны серии iPhone 16 оказались более успешными в продаже, чем модели прошлого поколения. По словам Кука, модели стали популярнее из-за наличия в гаджетах поддержки нейросети Apple Intelligence.