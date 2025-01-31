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15:31, 31 января 2025Наука и техника

iPhone 16 оказался успешнее iPhone 15 в продаже

Глава Apple Тим Кук заявил, что iPhone 16 стал популярным благодаря ИИ
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Annice Lyn / Getty Images

Глава Apple Тим Кук заявил, что смартфоны серии iPhone 16 оказались более успешными в продаже, чем модели прошлого поколения. На это обратило внимание издание 9to5Mac.

В ходе квартального отчета предприниматель заметил, что устройства серии iPhone 16 продаются лучше, чем девайсы линейки iPhone 15 за тот же период времени. По словам Кука, модели стали популярнее из-за наличия в гаджетах поддержки нейросети Apple Intelligence.

Кук заявил, что в тех странах, в которых компания запустила Apple Intelligence, были зафиксированы более высокие показатели по продажам, чем в регионах, где нейросеть не заработала. Журналисты 9to5Mac заметили, что фактически Кук косвенно подтвердил, что iPhone 16 плохо продавались в Китае, где сервис искусственного интеллекта (ИИ) еще не запустили.

При этом авторы издания подчеркнули, что функции ИИ не были доступны на старте продаж iPhone 16. В настоящий момент сервис Apple Intelligence работает на смартфонах iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, а также гаджетах линейки iPhone 16.

Глава Apple отметил, что компания запланировала запуск Apple Intelligence в других странах в апреле. Журналисты предположили, что сервис будет запущен вместе с выходом iOS 18.4.

В конце января обозреватель Bloomberg Марк Гурман назвал корпорацию Apple догоняющей на рынке смартфонов. По его мнению, компания Кука не успела запустить нейросеть вовремя и отстала от конкурентов.

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