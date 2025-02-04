RusVesna: Финляндия отправит ВСУ дроны с запрещенными вольфрамовыми шариками

Финляндия отправит Вооруженным силам Украины (ВСУ) дроны с вольфрамовыми шариками. В планах отправить Киеву запрещенное оружие страну обвинил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По его данным, компания Insta Group Oy собирается испытать новое вооружение в зоне боевых действий. Оно поражает площадь до двух тысяч километров, а вес такого беспилотника составляет 3,6 килограмма.

В публикации уточняется, что вольфрамовые шарики могут пробивать броню и другие защитные сооружения. Военкоры напомнили, что подобное оружие, например, швейцарская граната HG 85, запрещено конвенциями ООН.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) Финляндии обнародовало инструкции для своих граждан, желающих воевать на стороне ВСУ в качестве наемников.

