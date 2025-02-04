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01:43, 4 февраля 2025Интернет и СМИ

Финляндию обвинили в планах отправить ВСУ запрещенное оружие

RusVesna: Финляндия отправит ВСУ дроны с запрещенными вольфрамовыми шариками
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash.com

Финляндия отправит Вооруженным силам Украины (ВСУ) дроны с вольфрамовыми шариками. В планах отправить Киеву запрещенное оружие страну обвинил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По его данным, компания Insta Group Oy собирается испытать новое вооружение в зоне боевых действий. Оно поражает площадь до двух тысяч километров, а вес такого беспилотника составляет 3,6 килограмма.

В публикации уточняется, что вольфрамовые шарики могут пробивать броню и другие защитные сооружения. Военкоры напомнили, что подобное оружие, например, швейцарская граната HG 85, запрещено конвенциями ООН.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) Финляндии обнародовало инструкции для своих граждан, желающих воевать на стороне ВСУ в качестве наемников.

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