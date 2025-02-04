Глава МИД Венгрии Сийярто назвал позорной деятельность главы ЕК фон дер Ляйен

Брюссель должен вернуть управление экономической политикой государствам-членам. Позорная деятельность председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен привела Евросоюз (ЕС) к наихудшим позициям. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Infostart.

Министр отметил, что еще 10 лет назад среди 100 крупнейших компаний мира было 36 европейских, а сейчас их число сократилось до 14, а в первой десятке — до нуля. Он посетовал, что за последние годы Еврокомиссия не смогла заключить ни одного соглашения о защите инвестиций, а соглашения о свободной торговле продвигаются крайне медленно, поскольку брюссельский орган примешивает к процессу вопросы, не имеющие никакого отношения к вопросам экономического сотрудничества, например, права ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Сийярто назвал серьезной ошибкой политизацию и идеологизацию экономических вопросов. По его словам, такая политика привела к изоляции ЕС от двух крупнейших игроков мировой экономики — США и Китая. Глава венгерского МИД призвал создать вместо искусственных, политических препятствий среду для корпоративного сотрудничества Востока и Запада.