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18:25, 4 февраля 2025Мир

Глава МИД Венгрии назвал позорной деятельность ЕК под управлением фон дер Ляйен

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал позорной деятельность главы ЕК фон дер Ляйен
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Брюссель должен вернуть управление экономической политикой государствам-членам. Позорная деятельность председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен привела Евросоюз (ЕС) к наихудшим позициям. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Infostart.

Министр отметил, что еще 10 лет назад среди 100 крупнейших компаний мира было 36 европейских, а сейчас их число сократилось до 14, а в первой десятке — до нуля. Он посетовал, что за последние годы Еврокомиссия не смогла заключить ни одного соглашения о защите инвестиций, а соглашения о свободной торговле продвигаются крайне медленно, поскольку брюссельский орган примешивает к процессу вопросы, не имеющие никакого отношения к вопросам экономического сотрудничества, например, права ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Сийярто назвал серьезной ошибкой политизацию и идеологизацию экономических вопросов. По его словам, такая политика привела к изоляции ЕС от двух крупнейших игроков мировой экономики — США и Китая. Глава венгерского МИД призвал создать вместо искусственных, политических препятствий среду для корпоративного сотрудничества Востока и Запада.

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