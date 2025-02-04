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19:19, 4 февраля 2025Экономика

Главный экспортер сливочного масла в Россию резко снизил его поставки

Россельхознадзор: Поставки масла из Белоруссии в Россию снизились в 1,8 раза
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Stringer / Reuters

В начале 2025 года Белоруссия, являющаяся главным экспортером сливочного масла в Россию, резко снизила поставки этой продукции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Россельхознадзора.

В ведомстве уточнили, что с января суммарные объемы поставок из соседней страны сократились в 1,8 раза в сравнении с тем же периодом 2024 года. По итогам первого месяца 2025-го из Белоруссии в Россию завезли 5,6 тысячи тонн сливочного масла. Для сравнения, в январе прошлого года показатель оценивался в 10,2 тысячи. Таким образом, в годовом выражении экспорт снизился на 4,6 тысячи тонн.

Причины подобной динамики в Россельхознадзоре раскрывать не стали. Частично компенсировать резкое снижение поставок сливочного масла из Белоруссии удалось за счет наращивания импорта из других стран, включая Азербайджан, Уругвай и Аргентину. Экспорт из Азербайджана увеличился почти в четыре раза — с 240 тонн в январе 2024-го до 940 тонн, заключили в ведомстве.

По итогам 2024 года сливочное масло вошло в список самых подорожавших продуктов питания в России. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), розничная стоимость этой продукции увеличилась в среднем на 36,2 процента. Замглавы ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов объяснял резкое подорожание масла в том числе заметным ростом себестоимости производства. Кроме того, на ситуацию также повлияло увеличение стоимости сырья, упаковочных материалов и логистики. На этом фоне средняя наценка на этот продукт в российских магазинах к середине октября превысила 70 процентов.

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