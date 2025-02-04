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20:33, 4 февраля 2025Интернет и СМИ

Известный комик подал в суд на коллегу после стычки

Комик из США Кори Холкомб подал в суд на ударившую его коллегу Кристину Пейн
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Кори Холкомб

Кори Холкомб. Фото: Aaron J. Thornton / Getty Images for BET

Известный американский комик Кори Холкомб подал в суд на свою коллегу Кристину Пейн. Как сообщает TMZ, юморист заявил, что Пейн ударила его.

Уточняется, что стычка с участием юмористов произошла в декабре. Помимо того что Пейн ударила Холкомба, она также оскорбила его, выражаясь нецензурно.

В своем исковом заявлении комик попросил суд запретить коллеге приближаться к нему. Согласно материалу, судья назначил слушание по делу на вторник, 11 февраля.

В декабре издание со ссылкой на собственные источники сообщило, что Холкомба обвинили в нападении на Пейн. Утверждалось, что свидетели видели, как он нанес коллеге удар по лицу.

Ранее стало известно, что бывшая жена популярного южнокорейского комика Ким Бен-мана обвинила его в домашнем насилии. Женщина заявила, что экс-супруг регулярно избивал ее.

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