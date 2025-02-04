Кандидатуру подозреваемой в связях с Россией поддержали на пост главы разведки США

В Сенате Конгресса США удалось получить большинство для кандидатуры Тулси Габбард на пост директора Национальной разведки страны. Об этом сообщает Newsweek.
«Сенатор Тодд Янг (республиканец от Индианы) во вторник объявил о своей поддержке кандидатуры Тулси Габбард на пост директора Национальной разведки, что дает ей четкий путь к финальному голосованию», — отмечено в материале.
Таким образом, Габбард будет одобрена на пост главы разведки в Сенате США уже в самое ближайшее время. При этом ранее даже президент США Дональд Трамп сомневался в возможности утверждения ее кандидатуры в Сенате, поскольку ее назначение встревожило как демократов, так и республиканцев. Габбард подозревали в том числе в связях с Россией.
Ранее также Габбард пыталась скрыть свои связи с индуистской сектой. Как стало известно, она выросла в тайном ответвлении духовного движения Харе Кришна на Гавайях.