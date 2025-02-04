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19:44, 4 февраля 2025Мир

Кандидатуру подозреваемой в связях с Россией поддержали на пост главы разведки США

Newsweek: Сенат поддержит кандидатуру Тулси Габбард на пост главы разведки США
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
Тулси Габбард

Тулси Габбард. Фото: Nathan Howard / Reuters

В Сенате Конгресса США удалось получить большинство для кандидатуры Тулси Габбард на пост директора Национальной разведки страны. Об этом сообщает Newsweek.

«Сенатор Тодд Янг (республиканец от Индианы) во вторник объявил о своей поддержке кандидатуры Тулси Габбард на пост директора Национальной разведки, что дает ей четкий путь к финальному голосованию», — отмечено в материале.

Таким образом, Габбард будет одобрена на пост главы разведки в Сенате США уже в самое ближайшее время. При этом ранее даже президент США Дональд Трамп сомневался в возможности утверждения ее кандидатуры в Сенате, поскольку ее назначение встревожило как демократов, так и республиканцев. Габбард подозревали в том числе в связях с Россией.

Ранее также Габбард пыталась скрыть свои связи с индуистской сектой. Как стало известно, она выросла в тайном ответвлении духовного движения Харе Кришна на Гавайях.

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