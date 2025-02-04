Конгрессмен в США пригрозил Трампу блокировкой его кандидатов в Госдеп до возврата USAID

Конгрессмен Шац обещал блокировать одобрение кандидатов Трампа до возврата USAID

Американский конгрессмен-демократ от штата Гавайи Брайан Шац пригрозил президенту США Дональду Трампу блокировкой выбранных им кандидатов на должности в Госдепартаменте во время голосования в Сенате, пока глава государства не вернет функциональность Агентству по международному развитию (USAID). Об этом сообщает газета The Wall Street Journalсо ссылкой на заявление политика.

По его словам, Трамп и его сторонник Илон Маск не могут просто заблокировать деятельность агентства по своему решению, для этого необходимо принять закон.

«До тех пор, пока это нахальное авторитарное действие не будет отменено и USAID не начнет функционировать, я буду накладывать всеобъемлющий запрет на одобрение всех номинантов администрации Трампа для госдепартамента», — подчеркнул Шац.

Как отмечает The Wall Street Journal, обычно Сенат принимает кандидатуры по ускоренной процедуре единогласного одобрения, однако процесс затянется, если хотя бы один конгрессмен выскажется против.

Ранее администрация Трампа закрыла штаб-квартиру Агентства по международному развитию в Вашингтоне, которое предоставляло помощь Украине. Кроме того, американский миллиардер Илон Маск заявил, что USAID финансировало исследования в области биооружия, в том числе COVID-19, жертвами которого стали миллионы людей. Он также назвал агентство преступной организацией.

