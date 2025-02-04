Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:48, 4 февраля 2025Мир

Конгрессмен в США пригрозил Трампу блокировкой его кандидатов в Госдеп до возврата USAID

Конгрессмен Шац обещал блокировать одобрение кандидатов Трампа до возврата USAID
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / Globallookpress.com

Американский конгрессмен-демократ от штата Гавайи Брайан Шац пригрозил президенту США Дональду Трампу блокировкой выбранных им кандидатов на должности в Госдепартаменте во время голосования в Сенате, пока глава государства не вернет функциональность Агентству по международному развитию (USAID). Об этом сообщает газета The Wall Street Journalсо ссылкой на заявление политика.

По его словам, Трамп и его сторонник Илон Маск не могут просто заблокировать деятельность агентства по своему решению, для этого необходимо принять закон.

«До тех пор, пока это нахальное авторитарное действие не будет отменено и USAID не начнет функционировать, я буду накладывать всеобъемлющий запрет на одобрение всех номинантов администрации Трампа для госдепартамента», — подчеркнул Шац.

Как отмечает The Wall Street Journal, обычно Сенат принимает кандидатуры по ускоренной процедуре единогласного одобрения, однако процесс затянется, если хотя бы один конгрессмен выскажется против.

Ранее администрация Трампа закрыла штаб-квартиру Агентства по международному развитию в Вашингтоне, которое предоставляло помощь Украине. Кроме того, американский миллиардер Илон Маск заявил, что USAID финансировало исследования в области биооружия, в том числе COVID-19, жертвами которого стали миллионы людей. Он также назвал агентство преступной организацией.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров назвал одну из причин начала СВО

      Иран представил новую баллистическую ракету Etemad

      В подполье сообщили об ударе по объекту с иностранными наемниками

      Назван главный покупатель российской пшеницы

      В России признали невозможность постройки нужного количества судов

      Трамп похвалил российского хоккеиста Бобровского

      Трамп сравнил размеры Израиля с шариковой ручкой

      Назван позывной приказавшего стрелять по жителям Русского Поречного командира ВСУ

      В российском регионе из детсада эвакуировали более 100 человек

      Шольц обвинил Трампа в эгоизме из-за предложенной Украине сделке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше