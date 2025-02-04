Кушанашвили назвал самый тяжелый момент в борьбе с раком

Ведущий Кушанашвили назвал время в одиночестве самым тяжелым в борьбе с раком

Известный российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, проходящий лечение от рака, рассказал о самом тяжелом моменте в борьбе с заболеванием. Об этом он порассуждал в подкасте блогера и предпринимателя Даниила Смирнова, доступном на YouTube.

Ведущий признался, что от мыслей о недуге его отвлекал просмотр футбольных матчей. Но после того как он оказался в одиночестве, он нередко предавался болезненными для него размышлениям о жизни и болезни. Кушанашвили назвал такой самоанализ казнью.

«Если ты расположен к самокопанию, тяжелее момента нет», — признался он.

В ноябре 2024 года журналист раскрыл подробности лечения от рака. Он рассказал, что проходит сеансы химиотерапии. Кушанашвили добавил, что старается стойко их переносить.

20 июня 2024 года стало известно, что журналиста госпитализировали из-за сильных болей в области сердца и живота. Его экстренно прооперировали. Позднее его друг, журналист Владимир Полупанов, сообщил, что у Кушанашвили обнаружили рак.