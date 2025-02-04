Лавров назвал ошибку в российской внешней политике

Лавров: Прозападный поворот российской политики после распада СССР был ошибкой

Прозападный поворот в российской внешней политике после распада СССР был ошибкой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«К огромному сожалению, руководство Российской Федерации после того, как Россия стала суверенным государством уже вне Советского Союза, считало, что для него распахнуты двери так называемой западной цивилизации, а все остальное не имеет никакого значения. Это была стратегическая ошибка», — отметил глава МИД.

По словам Лаврова, ошибочность курса на сближение с Западом «уже признана всеми, в том числе на государственном уровне». Министр добавил, что эта ошибка стала уроком для российского руководства и новых поколений.

Ранее Лавров заявил, что Запад пытается отстранить Россию, Китай и Иран от урегулирования в Сирии.