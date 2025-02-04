Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:47, 4 февраля 2025Мир

Лавров назвал ошибку в российской внешней политике

Лавров: Прозападный поворот российской политики после распада СССР был ошибкой
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Прозападный поворот в российской внешней политике после распада СССР был ошибкой. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«К огромному сожалению, руководство Российской Федерации после того, как Россия стала суверенным государством уже вне Советского Союза, считало, что для него распахнуты двери так называемой западной цивилизации, а все остальное не имеет никакого значения. Это была стратегическая ошибка», — отметил глава МИД.

По словам Лаврова, ошибочность курса на сближение с Западом «уже признана всеми, в том числе на государственном уровне». Министр добавил, что эта ошибка стала уроком для российского руководства и новых поколений.

Ранее Лавров заявил, что Запад пытается отстранить Россию, Китай и Иран от урегулирования в Сирии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликован предварительный отчет о крушении самолета AZAL в Актау

      Зеленский подтвердил визит команды Трампа на Украину

      Доктор Мясников назвал неожиданный повод вызывать скорую помощь

      Российский «Цербер» поуправляет роем дронов на оптоволокне

      Коммунальщики засыпали детские площадки снегом в российском городе

      Описаны сквозные повреждения в потерпевшем крушение самолете AZAL

      Зеленский заявил о первых контактах с командой Трампа

      Россиянин решил пострелять по птицам с балкона жилого дома и ранил девушку

      Россиянам рассказали о пользе кумыса

      Гоар Аветисян показала внешность на школьном фото

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше