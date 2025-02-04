Литва придумала трамплин для усиления всех стран НАТО

Президент Литвы Науседа назвал расходы на оборону стран НАТО трамплином

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о необходимости странам Европейского союза (ЕС) повысить расходы на оборону и предложил для этого «трамплин». Об этом он написал в колонке для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Расходы трех процентов валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону должны стать новым трамплином для всех государств-членов», — заявил он. Науседа призывает ЕС к более активной роли в оборонной политике.

В качестве примера он приводит Литву, где расходы на оборону хотят увеличить с четырех до шести процентов ВВП в период с 2026 по 2030 годы.

Ранее Гитанас Науседа также порекомендовал странам ЕС закупать у США больше оружия. Связал он это с предотвращением торговой войны с Вашингтоном.