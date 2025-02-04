Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:45, 4 февраля 2025Бывший СССР

Литва придумала трамплин для усиления всех стран НАТО

Президент Литвы Науседа назвал расходы на оборону стран НАТО трамплином
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kay Nietfeld / DPA / Globallookpress.com

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о необходимости странам Европейского союза (ЕС) повысить расходы на оборону и предложил для этого «трамплин». Об этом он написал в колонке для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Расходы трех процентов валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону должны стать новым трамплином для всех государств-членов», — заявил он. Науседа призывает ЕС к более активной роли в оборонной политике.

В качестве примера он приводит Литву, где расходы на оборону хотят увеличить с четырех до шести процентов ВВП в период с 2026 по 2030 годы.

Ранее Гитанас Науседа также порекомендовал странам ЕС закупать у США больше оружия. Связал он это с предотвращением торговой войны с Вашингтоном.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД России объяснили желание США остановить боевые действия на Украине

      Министр обороны Польши ответил на вопрос об отправке польских войск на Украину

      Премьер Венгрии заявил о прекращении Трампом поддержки военных действий на Украине

      В России высказались о возобновлении поставок оружия Украине из США

      Появились подробности удара ВСУ по школьному автобусу в Запорожской области

      Стало известно о подготовке Украины к вторжению еще в один российский регион

      В Казахстане отменили концерты российской группы

      Подросток напал с ножом на одноклассника в российской гимназии

      На iPhone появилось первое приложение с порно

      Российский губернатор передал гладкоствольные ружья на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше