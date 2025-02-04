МИД России осудил Эстонию за давление на православную церковь

Посол Аскальдович: МИД осудил власти Эстонии за давление на православную церковь

Россия осуждает давление властей Эстонии на православную церковь в стране относительно смены названия. Об этом заявил на брифинге специальный представитель главы МИД России по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания и посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович, передает РИА Новости.

«Сейчас очень резонансные события происходят в Эстонии, поскольку там произошло изменение названия Эстонской православной церкви. Она стала эстонской православной христианской церковью. (...) Осуждаем такие действия и призываем эстонские власти действовать разумно и соблюдать международно-признанные документы», — рассказал Аскальдович.

По его словам, подобные действия совершаются в соответствии с постановлением МВД Эстонии, чтобы церковь не упоминала о своих связях с Русской православной церковью в частности и Россией в общем.

Ранее в Эстонии правительство утвердило законопроект об обязательном изменении религиозным объединениям устава и полного отказа от связей с Русской православной церковью. По словам представителей руководства республики, церковь является для России якобы самым важным инструментом влияния в Эстонии.