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17:04, 4 февраля 2025Мир

На Западе предостерегли Трампа от силового разрешения конфликта на Украине

Малинен: Со стороны Трампа было бы ошибкой решать конфликт на Украине силой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / AP

Силовое разрешение конфликта на Украине было бы ошибкой. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Думаю, что было бы серьезной ошибкой со стороны президента [США Дональда] Трампа стремиться к миру на Украине неоконсервативным путем, то есть миром через силу», — написал он.

По словам профессора, теперь стало ясно, что главной целью «глобалистов» является раскол России. Он также выразил сомнение в том, что изначально цель НАТО в данном конфликте была оборонительной. Эксперт подчеркнул, что глубинное государство Североатлантического альянса и военно-промышленный комплекс находятся в глубоком консорциуме в своей войне против России.

Ранее Малинен обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину добиться безоговорочной капитуляции Украины. Он также добавил, что Трамп начал отходить от уверенной предвыборной риторики по урегулированию украинского конфликта.

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