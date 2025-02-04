Малинен: Со стороны Трампа было бы ошибкой решать конфликт на Украине силой

Силовое разрешение конфликта на Украине было бы ошибкой. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Думаю, что было бы серьезной ошибкой со стороны президента [США Дональда] Трампа стремиться к миру на Украине неоконсервативным путем, то есть миром через силу», — написал он.

По словам профессора, теперь стало ясно, что главной целью «глобалистов» является раскол России. Он также выразил сомнение в том, что изначально цель НАТО в данном конфликте была оборонительной. Эксперт подчеркнул, что глубинное государство Североатлантического альянса и военно-промышленный комплекс находятся в глубоком консорциуме в своей войне против России.

Ранее Малинен обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину добиться безоговорочной капитуляции Украины. Он также добавил, что Трамп начал отходить от уверенной предвыборной риторики по урегулированию украинского конфликта.