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20:29, 4 февраля 2025Культура

Названа стоимость пластических операций Кати Лель

Хирург Свиридов заявил, что Катя Лель могла потратить на пластику 3 млн рублей
Андрей Шеньшаков

Фото: Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»

Хирург Сергей Свиридов заявил, что секрет внешности певицы Кати Лель в удачной пластике. Об этом он рассказал в интервью порталу «Страсти».

По словам Свиридова, исполнительница хита «Мой мармеладный» выглядит очень хорошо в свои 50 лет, и это результат целого комплекса процедур: от косметологии до пластической хирургии.

«Катя Лель худела и поправлялась, но у нее нет ни одной складки на шее. Возможно, она прибегла к DEEP SMAS-лифтингу, липосакции подбородка, блефаропластике. Человек выглядит моложе на 10-15 лет», — заявил он. По словам пластического хирурга, такие операции могли обойтись певице в сумму от полутора до трех миллионов рублей.

Ранее стало известно, что певица Катя Лель обвинила в пожарах в Калифорнии силу неба. По ее мнению, страшная трагедия, уничтожившая дома голливудских знаменитостей, имеет внеземную природу.

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