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20:21, 4 февраля 2025Мир

Нейросети оценили желание Трампа присоединить Канаду и Гренландию к США

DeepSeek и ChatGPT оценили желание Трампа присоединить Гренландию и Канаду к США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leah Millis / Reuters

Китайская нейросеть DeepSeek и американская ChatGPT оценили желание президента США Дональда Трампа присоединить Канаду и Гренландию. Искусственный интеллект ответил, что такие притязания американского лидера негативно скажутся на отношениях Вашингтона, Оттавы и Брюсселя. Об этом пишет «Взгляд».

«Вероятность реализации территориальных амбиций Дональда Трампа крайне мала. Население Гренландии стремится к большей самостоятельности, а не к интеграции с другой страной. Так, на острове уже проводился референдум по вопросу независимости от Дании», — считает нейросеть DeepSeek.

Также искусственный интеллект заявил, что другие партнеры Штатов при таком раскладе могут начать сомневаться в надежности США, а заявления Трампа будут воспринимать как империалистические. При этом такие планы республиканцев и в самой Америке могут быть восприняты негативно общественностью и СМИ.

Американский Chat GPT же считает, что настойчивое давление Трампа на Гренландию и Канаду сыграет на руку России и Китаю. «Позиция республиканца по поводу Гренландии вынудит ЕС ввести торговые санкции против Штатов», — выдал ИИ.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Европейского союза на встрече 3 ноября пообещали защитить Гренландию от присоединения к США Дональдом Трампом. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил странам — членам НАТО обеспечить безопасность Арктики с помощью возможного размещения там войск альянса.

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