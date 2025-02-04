Nissan предложили стать дочерней компанией другого автогиганта

Kyodo: Honda предложила Nissan стать ее дочерней компанией

Компания Honda Motor Co. захотела превратить Nissan Motor Co. в свою дочернюю компанию и сделала соответствующее предложение. Об этом сообщило издание Kyodo.

Это свидетельствует об изменении прежних планов, согласно которым оба бизнеса должны были слиться в холдинговую компанию в 2026 году. В конце минувшего года представители Honda и Nissan заявили о готовности начать необходимые для этого переговоры. Однако последнее предложение Honda свидетельствует о том, что Nissan пока не смогла убедить партнера в том, что встала на путь успешного преобразования бизнеса. А ведь именно это было одним из условий запланированного объединения.

Аналитики предполагают, что предложение Honda встретит яростное сопротивление со стороны Nissan, чьи руководители не хотят потерять автономность. В то же время положение этого автогиганта остается сложным. В ноябре он пообещал сократить девять тысяч рабочих мест и уменьшить мировые производственные мощности на 20 процентов. Теперь же компания хочет предложить программы досрочного выхода на пенсию сотрудникам трех своих заводов в США и сократить численность персонала в Таиланде. Но Honda требует более эффективных мер.

Ранее уже сообщалось о том, что слияние компаний Nissan и Honda оказалось под вопросом из-за экономических проблем обеих. Продажи Honda в 2024 году рухнули на 4,6 процента — до 3,8 миллиона единиц, а производство снизилось на 11 процентов — до 3,7 миллиона ​​автомобилей. Продажи Nissan снизились на 0,8 процента — до 3,3 миллиона, а выпуск — на 8,7 процента, до 3,1 миллиона единиц.