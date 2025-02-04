Офицеры ВСУ пожаловались на игнорирование со стороны командования

УП: Комбриги ВСУ жалуются на игнорирование проблем командованием

Офицеры и командиры бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на игнорирование проблем, включая недостаток личного состава, со стороны командования армией. Их слова передает «Украинская правда» (УП).

«У меня за два месяца 12 или 13 комиссий считали, сколько у меня есть людей. Нашли 170 человек, которых я вроде как могу перевести из тыловых подразделений в боевые. Я говорю: а ничего, что 142 из этих 170, которых вы нашли, уже привлечены, некоторые уже даже погибли?» — передает издание слова одного из комбригов, уволенных с должности.

Другой командир заявил, что на донесения о нехватке личного состава приходило предложение перевести в пехоту личный состав автотранспортного батальона, военнослужащим которого не хватает навыков, чтобы выполнять задачи, а вся бригада получает недостаток в ремонте техники.

«Мне говорят: сделайте перераспределение, вас поддержит артиллерия, мы вам дали противотанкистов, у вас комплектация бригады была 58 процентов. Но это же цифра по всей бригаде, а в пехоте – меньше 30 процентов», — рассказал изданию третий комбриг.

Ранее УП назвала «обычным явлением» перевод специалистов ВСУ в пехоту и указала категории бойцов, которых затрагивает решение. По данным издания, чаще всего под перевод в пехоту попадают военные из подразделений обеспечения, однако командование регулярно отправляет в стрелковые подразделения и разведчиков.

