Ощутивший после походов в спортзал прилив сексуального желания муж столкнулся с проблемой

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет мужу, ощутившему после походов в спортзал прилив сексуального желания и не нашедшему понимания у жены. Письмо читателя и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам мужчины, он уже 10 лет счастлив в браке с женой. «Недавно я пошел в тренажерный зал и добился фантастических результатов в отношении своего здоровья, психического благополучия и сексуальной активности. Однако я заметил одну вещь: после тренировок у меня резко возрастает либидо», — признался он, добавив, что теперь хочет секса один, а то и два раза в день, а не раз в неделю.

Жена, в свою очередь, хотела бы придерживаться прежнего расписания. «Она говорит, что не против, чтобы я мастурбировал или смотрел порно, а потом, когда ее расстраивают мои просьбы заняться сексом, спрашивает, есть ли у меня сексуальная зависимость, учитывая мою повышенную частоту самоудовлетворения», — рассказал мужчина. Он решил попросить совета, как усмирить возросшее половое влечение и не вредят ли ему просмотр порно и мастурбация.

В ответ Юзвяк отметил, что повышенное либидо связано с уровнем тестостерона, на который влияют спортивные тренировки. Он порекомендовал рассказать жене, что подобная реакция на физические нагрузки довольно распространена. «Мастурбация с порнографией или без нее не должна ничего усугублять — она может временно облегчить ваше состояние. Некоторые люди действительно обнаруживают, что чем больше они мастурбируют или занимаются сексом, тем больше они этого хотят, но я думаю, что большинство из нас проходят через цикл, похожий на то, как мы относимся к еде: мы возбуждаемся, кончаем, какое-то время нам хорошо, а потом мы снова возбуждены. Кататься на волнах — это приятно», — считает он. Юзвяк подчеркнул, что не рекомендует прекращать занятия спортом.

Ранее Юзвяк дал совет 60-летнему мужчине, теряющему эрекцию во время секса. Эксперт посоветовал ему обсудить с женой эту проблему, а также обратиться к врачу.