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19:02, 4 февраля 2025Путешествия

Отчет описал версию о столкновении с птицами разбившегося под Актау самолета

Tengrinews: Пилоты разбившегося самолета AZAL сообщали о столкновении с птицами
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: NEWS.ru / Globallookpress.com

Пилоты разбившегося под Актау самолета азербайджанской авиакомпании AZAL приняли два удара во время полета за столкновение с птицами. Об этом стало известно из предварительного отчета Минтранса Казахстана по результатам расследования авиационного происшествия, опубликованного порталом Tengrinews в Telegram.

«Грозный отказало управление, удар птиц в кабине. Удар птиц и в кабине два кресла взорвались», — сообщил экипаж диспетчерам в Грозном.

После этого пилоты еще раз повторили, что в самолете взорвались задние кресла. Они добавили, что следуют в аэропорт Минеральных Вод и попросили доложить им о погоде в городе.

Также в отчете были опубликованы переговоры экипажа самолета AZAL о выборе места экстренной посадки. Отмечается, что пилоты самостоятельно приняли решение лететь на Актау.

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