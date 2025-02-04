На iPhone появилось первое приложение с порно

На iPhone добавили первое приложение с порнографическим контентом, несмотря на сопротивление Apple. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Приложение Hot Tub, которое открывает доступ к материалам для взрослых, появилось на смартфонах Apple через сторонний магазин AltStore PAL. В американской компании выступили против, но не смогли ничего сделать. Журналисты медиа объяснили, что из-за законов Евросоюза (ЕС) Apple ограничена в контроле альтернативных App Store магазинов.

«Мы глубоко обеспокоены рисками безопасности, которые хардкорные порноприложения такого типа создают для пользователей из ЕС, особенно для детей», — заметили в компании Тима Кука. В корпорации упрекнули Европейскую комиссию (ЕК) в том, что она способствует появлению на iPhone потенциально опасных приложений, вопреки позиции Apple.

Авторы 9to5Mac обратили внимание, что доступное через магазин AltStore PAL приложение Hot Tub не требует проверки возраста, поэтому потенциально им могут воспользоваться дети. Глава Epic Games Тим Суини отреагировал на появление Hot Tub, обвинив Apple в лицемерии. По его словам, на iOS давно есть порноприложения: «Например, они размещают приложение Reddit, а Reddit полон порно».

В конце января компания Epic Games заявила, что готова потратить крупные суммы на продвижение собственных и чужих игр и приложений на iPhone и борьбу с Apple. Глава фирмы Тим Суини заметил, что Epic Games полна решимости бороться с монополией на рынке мобильных игр.