Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:02, 4 февраля 2025Из жизни

Порнозвезда осталась инвалидом

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Ethan Miller / Getty Images

Американская порнозвезда Эмили Уиллис осталась инвалидом после попытки излечиться от наркотической зависимости. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Уиллис страдала от клинической депрессии, тревожного расстройства и посттравматического стрессового расстройства. На фоне этого она пристрастилась к наркотикам. В конце января 2024 года Уиллис добровольно легла в реабилитационный центр, помогающий избавиться от наркозависимости.

Анализы показывают, что непосредственно перед обращением в реабилитационный центр и в течение всего периода лечения она не принимала наркотики. Несмотря на это, ее здоровье стремительно ухудшалось. Она начала страдать от болей, спазмов и судорог, почти перестала есть, не мылась и не переодевалась. 4 февраля 2024 года ее обнаружили без сознания.

Материалы по теме:
«Я видел все» Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
«Я видел все»Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
17 августа 2019
Рыцарь в белых трусах. Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Рыцарь в белых трусах.Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
16 ноября 2021
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018

К тому времени, когда прибыла скорая помощь, у Уиллис остановилось сердце. Парамедикам удалось реанимировать девушку, однако она не очнулась и долгое время оставалась в коме. Позднее она пришла в сознание, но по-прежнему не может двигаться или говорить.

Родственники Уиллис подали в суд на реабилитационный центр. По их мнению, девушку можно было бы спасти, если бы они обратились за медицинской помощью раньше.

Ранее сообщалось, что порнозвезда из Бразилии упала с балкона отеля, где проходили съемки. В полиции назвали расследование сложным и заявили, что случившееся могло быть как несчастным случаем, так и преступлением.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп рассчитывает заключить сделку с Киевом. Что США хотят получить от Украины в обмен на продолжение помощи?

      Следователям захотели разрешить останавливать банковские операции без решения суда

      Латвийцы массово заинтересовались переселением в Россию

      На Украине рассказали об утрате львиной доли редкоземельных металлов

      Австрийский полковник указал на проблему в рядах ВСУ

      Трамп подтвердил приостановку введения пошлин в отношении Канады

      Порнозвезда осталась инвалидом

      Ощутивший после походов в спортзал прилив сексуального желания муж столкнулся с проблемой

      Россиянина заподозрили в подаче поддельных заявлений для голосования на выборах в США

      Карлсен призвал Дворковича оставить пост президента ФИДЕ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше