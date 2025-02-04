Порнозвезда осталась инвалидом

Американская порнозвезда Эмили Уиллис осталась инвалидом после попытки излечиться от наркотической зависимости. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Уиллис страдала от клинической депрессии, тревожного расстройства и посттравматического стрессового расстройства. На фоне этого она пристрастилась к наркотикам. В конце января 2024 года Уиллис добровольно легла в реабилитационный центр, помогающий избавиться от наркозависимости.

Анализы показывают, что непосредственно перед обращением в реабилитационный центр и в течение всего периода лечения она не принимала наркотики. Несмотря на это, ее здоровье стремительно ухудшалось. Она начала страдать от болей, спазмов и судорог, почти перестала есть, не мылась и не переодевалась. 4 февраля 2024 года ее обнаружили без сознания.

К тому времени, когда прибыла скорая помощь, у Уиллис остановилось сердце. Парамедикам удалось реанимировать девушку, однако она не очнулась и долгое время оставалась в коме. Позднее она пришла в сознание, но по-прежнему не может двигаться или говорить.

Родственники Уиллис подали в суд на реабилитационный центр. По их мнению, девушку можно было бы спасти, если бы они обратились за медицинской помощью раньше.

Ранее сообщалось, что порнозвезда из Бразилии упала с балкона отеля, где проходили съемки. В полиции назвали расследование сложным и заявили, что случившееся могло быть как несчастным случаем, так и преступлением.