Порнозвезда не пережила секса с двумя мужчинами

Порнозвезда из Бразилии упала с балкона отеля, где проходили ее съемки. Об этом сообщает Daily Mail.

23-летнюю Анну Беатрис Перейру Алвес, которую поклонники знали под прозвищем Анна Полли, обнаружили под балконом гостиницы в муниципалитете Нова-Игуасу, штат Рио-де-Жанейро, с тяжелыми травмами. Спасти девушку не удалось.

Вскоре выяснилось, что она упала с балкона гостиницы во время съемки очередного ролика, в котором также участвовали двое мужчин. Как заявили в полиции, партнеры Алвес дали противоречивые показания о случившемся, однако арестов по делу пока не производилось.

В данный момент следователи изучают записи с камер наблюдения отеля. В качестве улики был также изъят мобильный телефон Алвес. В полиции назвали расследование сложным и заявили, что случившееся могло быть как несчастным случаем, так и преступлением.

Бойфренд Алвес подтвердил, что она упала с большой высоты, однако другие подробности случившегося пока не разглашаются следствием.

Ранее сообщалось, что известная актриса из Мексики попробовала яд лягушки «ради очищения» и не пережила ритуал. Трагическое происшествие случилось во время духовного ретрита.