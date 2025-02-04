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11:51, 4 февраля 2025Мир

Премьер Венгрии заявил о прекращении Трампом поддержки военных действий на Украине

Орбан: Трамп уже прекратил поддержку военных действий на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Marton Monus / Reuters

Президент США Дональд Трамп уже прекратил поддержку военных действий на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в социальной сети X.

Уточняется, что Орбан высказался о первом в 2025 году неформальном саммите Европейского союза (ЕС), назвав его «странной встречей». Он отметил, что ЕС не избежать «торнадо Трампа», поскольку новая американская администрация разрушила то, что пыталось навязать всем странам руководство Евросоюза.

«За 14 дней Дональд Трамп уже несколькими мерами перевернул мир с ног на голову. Гендерное безумие в Америке закончилось, финансирование глобалистских организаций [миллиардера Джорджа] Сороса прекращено, нелегальная миграция прекращена, и поддержка российско-украинской войны также прекращена», — написал он.

Глава венгерского правительства также уточнил, что президент США может разрушить нынешние правила мировой торговли, поскольку намерен отстаивать американские интересы даже против Европы.

Ранее Орбан выступил против продолжения конфликта на Украине. По его словам, Брюсселю нужны перемены.

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