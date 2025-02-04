Раскрыта стоимость самой возрастной квартиры в центре Москвы

Самая старая квартира в центре Москвы продается за 99 млн руб. в доме 1795 года

Стоимость самой старой доступной для покупки в данный момент квартиры в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы оценили в 99 миллионов рублей. Информацию об объекте недвижимости «Ленте.ру» раскрыли эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

Речь идет о готовой квартире, которая расположена в доме, возведенном в 1795 году. Ее площадь составляет 174 квадратных метра.

По информации специалистов, всего на «вторичке» в центре столицы в январе 2025 года на продажу выставлены 233 квартиры в домах, построенных до 1900 года. За период с марта прошлого года по январь нынешнего объем предложения таких лотов уменьшился на 9,3 процента, или на 24 объекта. Наиболее богатый выбор жилья возрастом от 125 лет представлен в Тверском районе — 63 квартиры.

Днем ранее стало известно, что покупка самой дорогой на данный момент квартиры в Москве обойдется в 4 миллиарда рублей.